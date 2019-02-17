شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو غلاب: تجمع القادة العرب والأوربيين بشرم الشيخ يدعم تنشيط السياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد "غلاب"، فى تصريحات له أن تجمع القادة العرب والأوروبيين فى مدينة شرم الشيخ فرصة إيجابية، للاستفادة المصرية والترويج لملفاتها المختلفة وخاصة الملف السياحي الذى يتعافى يوما بعد يوم فى ظل الأوضاع التى تتحسن فى الشارع المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مستمر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعمل بشكل جيد فى الاهتمام بالملف السياحي ولكن لابد أن يتم تعظيم الاستفادة من وجود تجمع دولي به قادة العرب وأوروبا، حيث كل منهما سوق إيجابي للآخر.

وفيما يتعلق بأعمال القمة قال عضو مجلس النواب، أن أوربا والعرب بحاجة إلى مزيد من التواصل والتوصية والحوار لإيجاد أرضية مشتركة لمعالجة الموضوعات المختلفة فيما بيننا،خاصة أن الاستقرار والأمن فى العالم العربى، يتأثر بأوروبا، وأيضا استقرار الأمن فى أوروبا يتأثر بالمنطقة العربية.

وتمني غلاب أن تحقق القمة العربية الأوربية، أهدافها في إحداث نقلة نوعية في تاريخ التعاون بين الجانبين على صعيد تطوير مجالات التنسيق الاستراتيجي وتعزيز الشراكة العربية – الأوروبية بما يسهم في التصدي للتحديات وتحقيق التطلعات المشتركة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ يومي ٢٤و٢٥ من شهر فبراير الجاري، أعمال القمة العربية الأوروبية، بحضور قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية، ومن المنتظر أن تتناول القمة عددا من الأزمات الإقليمية حول منطقة البحر المتوسط كالوضع في ليبيا وسوريا وعملية السلام، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي لإحداث نقلة نوعية في العلاقات العربية الأوروبية في مختلف المجالات.