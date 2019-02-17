النشرة: انهيار حائط على طريق مغدوشة وتضرّر عدد من السيارات

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن ​انهيار حائط دعم​ على طريق ​مغدوشة​ بالقرب من مستشفى الشرق، ما أدّى إلى تضرّر عدد من السيارات كانت متوقفة بالقرب من الحائط.

ولاحقا، رفعت بلدية مغدوشة، في أقل من ست ساعات، الضرر الذي سببه إنهيار الحائط نتيجة تساقط الامطار الغزيرة على مدى الايام الماضية. وانتشر عناصر شرطة بلدية مغدوشة وقاموا بوضع لافتات تنبيه وتحذير للمارة، قبل ان تقوم فرق البلدية صباح اليوم برفع الاتربة والحجارة وتسوية الطريق.