درغام: هناك فرصة جدية لتحقيق الانماء ولن نرضى إستمرار حرمان عكار

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ أنه "بتصرف ​الحراك المدني​ العكاري"، داعيا الحراك "لاعداد المشاريع بطريقة علمية مدروسة ليعمد الى تقديمها وفق القوانين المرعية الإجراء ومتابعتها لدى المراجع المختصة وبالتنسيق مع تكتل لبنان القوي، وزملائي ​نواب عكار​ في الندوة البرلمانية لتحقيق المصلحة العامة".

وخلال استقباله وفداً من الحراك، شدد درغام على "أن هناك فرصة جدّية وهامة للاستفادة من التوافق بين ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، خصوصا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الحركة الإنمائية لمحافظة عكار المحرومة وتنفيذ كافة المشاريع الضرورية.

وفي ما يخص ​مطار القليعات​، أكد أن "افتتاحه يتطلب التنسيق مع ​الدولة السورية​ لان الطائرات التي ستستخدم المطار مجبرة على استخدام قسم من الاجواء السورية، وكل من يقول خلاف ذلك هو مخطئ".

وأوضح درغام أن "المطلوب ترك خلافاتنا السياسية عند بوابة عكار والتكاتف معاً في سبيل إنجاز ما يجب إنجازه من مشاريع، ولن نرضى بعد اليوم أن تكون عكار مهمّشة أو غير مدرجة على خريطة المشاريع الإنمائية أُسوة بباقي المحافظات"، داعيا الحراك المدني "لابقاء الصوت عاليا وتقديم المشاريع والمقترحات الإنمائية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم".