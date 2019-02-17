المبعوث الأميركي إلى سوريا: الانسحاب لن يكون سريعا بل تدريجيا

أكد المبعوث الأميركي إلى ​سوريا​ جيمس جفري أن "الانسحاب الأميركي لن يكون سريعا بل تدريجيا وبالتشاور مع الحلفاء"، مشيراً إلى "أننا لن تقبل عودة النظام إلى المناطق التي تنسحب منها ​القوات الأميركية​". وأوضح جيفري أن "​الولايات المتحدة​ تدعم حلا سياسيا بسوريا برعاية ​الأمم المتحدة​".

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