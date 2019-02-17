مقتل 20 مسلحا من طالبان وداعش في عمليات عسكرية جنوب وشرق أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - أفغانستان - (د ب أ):

قُتل 20 مسلحا على الأقل ينتمون إلى حركة طالبان وحركة "داعش-خرسان"، خلال عمليات عسكرية منفصلة جرت في إقليمي قندهار وننكارهار جنوب وشرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن قوات خاصة أفغانية نفذت غارة بمنطقة "باند-إي-تيمور" في إقليم قندهار، مما أسفر عن مقتل 15 مقاتلا من حركة طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة الصغيرة ومواد لصنع القنابل.

Advertisements

وبالمثل، أسفرت غارة جوية بمنطقة "خوجياني" في إقليم ننكارهار عن مقتل خمسة من مقاتلي جماعة "داعش-خرسان".

ونفذت القوات الخاصة الأفغانية أيضا غارة جوية في منطقة "شيرزاد" ودمرت خمسة مخابئ للحشيش، تزن 820 رطلا، حسب المصادر.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على العمليات حتى الآن.