الأمير محمد بن سلمان يخطط لشراء مانشستر يونايتد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأوضحت "ذي صن" أن الأمير محمد بن سلمان يرصد8ر3 مليار جنيه إسترليني لإغراء شركة جليزر لبيع النادي الإنجليزي.

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وتأمل العائلة المالكة السعودية التي تبلغ حجم ثروتها ما يقارب 850 مليار جنيه إسترليني في إقناع مالكي مانشستر يونايتد الحاليين ببيع النادي رغم تردد بعض الأنباء حول رفض عائلة جليزر التفريط في النادي الإنجليزي.

ونجحت عائلة جليزر قبل 14 عاماً في شراء النادي الإنجليزي مقابل 790 مليون جنيه إسترليني، وفي حال موافقتهم على البيع سوف تحقق ربحاً فلكياً قيمته 2ر2 مليار جنيه إسترليني.

وقامت المملكة العربية السعودية باستثمارات موسعة في عالم الرياضة من خلال صفقات مع بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 ومؤسسة المصارعة العالمية.