الارشيف / اخبار العالم

الأمير محمد بن سلمان يخطط لشراء مانشستر يونايتد الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن رغبة ولي العهد السعودي الأمير في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأوضحت "ذي صن" أن الأمير محمد بن سلمان يرصد8ر3 مليار جنيه إسترليني لإغراء شركة جليزر لبيع النادي الإنجليزي.

Advertisements

وتأمل العائلة المالكة التي تبلغ حجم ثروتها ما يقارب 850 مليار جنيه إسترليني في إقناع مالكي مانشستر يونايتد الحاليين ببيع النادي رغم تردد بعض الأنباء حول رفض عائلة جليزر التفريط في النادي الإنجليزي.

ونجحت عائلة جليزر قبل 14 عاماً في شراء النادي الإنجليزي مقابل 790 مليون جنيه إسترليني، وفي حال موافقتهم على البيع سوف تحقق ربحاً فلكياً قيمته 2ر2 مليار جنيه إسترليني.

وقامت المملكة العربية السعودية باستثمارات موسعة في عالم من خلال صفقات مع بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 ومؤسسة المصارعة العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان يخطط لشراء مانشستر يونايتد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا