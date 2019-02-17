طارق عامر: نستهدف ضخ تريليون جنيه لدعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، إن خطة الجهاز المصرفي تستهدف ضخ تمويلات بقيمة تريليون جنيه، خلال الفترة المقبلة، من أجل دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج.

وأضاف عامر، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق مبادرة راود النيل، اليوم، أن محفظة القروض في الجهاز المصرفي، تجاوزت تريليون جنيه، وأن محفظة الودائع تجاوزت 4 تريليونات جنيه حتى الآن.

وقال إن "مصر فقدت القدرة على الصناعة خلال سنوات طويلة ماضية وفقدت القدرة على تبني أبنائها من الموهوبين بسبب اتباع سياسات اقتصادية خاطئة خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن البنك المركزي يطلق مبادرة النيل بالتعاون مع البنوك لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لدعم الشباب وبناء صناعة مصرية في كافة المجالات.

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محافظ البنك المركزي: نجحنا في العبور من الأزمات الاقتصادية التي عانت منها الدول الناشئة دون اَي أعباء على المواطن المصري

وقال عامر إن الجهاز المصرفي المصري يهدف لخلق الثقة في القطاع الاقتصادي وجذب استثمارات أجنبية

وأضاف أن "مصر ليست في معزل عن العالم.. ونعمل ليل ونهار لتجنيب الدولة اأي هزات من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدول الناشئة واستطعنا عبور أزمات الدول الناشئة وكذلك ارتفاع أسعار البترول بدون حدوث أي تأثير على المواطن المصري والاقتصاد."

ومبادرة "رواد النيل" هي نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية وقعها البنك المركزي المصري مع جامعة النيل الأهلية استهدفت احتضان ورعاية ودعم الشباب المصري لتحويل أفكاره المتطورة إلى واقع عملي في مجالات تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية، بمشاركة 12 بنكاً كمرحلة أولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الداعمة بالمنظومة الاقتصادية لخلق بيئة ملائمة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.