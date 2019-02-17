التعاون الإسلامي تؤكد وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الارهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاحد الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية للجيش المصري في شمال سيناء.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان صحفي اليوم ، تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها لجميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها.

وجدّد الدكتور العثيمين موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

وكان الجیش المصري قد أعلن أمس السبت القضاء على سبعة مسلحین بعد هجوم على حاجز أمني بشمالي سیناء، أدى الى مقتل وإصابة 14 جندیا من بینهم ضابط.