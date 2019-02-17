وزير الخارجية القطري يحذر من زيادة الاستقطاب في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ - (د ب أ):

حذر وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، من زيادة الاستقطاب في الشرق الأوسط.

وقال الوزير اليوم الأحد أمام المؤتمر المنعقد بمدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا: "إننا نعايش زيادة في الاستقطاب بالمنطقة، تزداد يوما بعد يوم... بشكل درامي".

وناشد آل ثاني المجتمع الدولي معالجة مشكلات، مثل الإرهاب، بشكل جذري، وقال: "هناك تطرف وإرهاب بقيادة حُكام"، لافتا إلى أن هؤلاء الحكام يصفون خصومهم بأنهم إرهابيون.

وأعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها مع قطر في يونيو عام 2017. وتتهم الدول الأربع قطر بدعم وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.