الجيش الأفغاني يقتل 20 مسلحاً من طالبان وداعش في عمليات منفصلة

تمكنت قوات خاصة من الجيش الأفغاني من قتل 20 مسلحاً على الأقل ينتمون إلى حركة طالبان وتنظيم "داعش"، خلال عمليات عسكرية منفصلة.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، أن تلك العمليات جرت في إقليمي قندهار وننكارهار جنوب وشرق أفغانستان.

وأكدت مصادر عسكرية مطلعة أن قوات خاصة أفغانية نفذت غارة بمنطقة "باند-إي-تيمور" في إقليم قندهار، مما أسفر عن مقتل 15 مقاتلاً من حركة طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة الصغيرة ومواد لصنع القنابل.

وبالمثل، أسفرت غارة جوية في منطقة "خوجياني" في إقليم ننكارهار عن مقتل خمسة من إرهابيي جماعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونفذت القوات الخاصة الأفغانية أيضاً غارة جوية في منطقة "شيرزاد" ودمرت خمسة مخابئ للحشيش، تزن 820 رطلاً، حسب المصادر.

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