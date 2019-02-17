كينيا تستدعي سفيرها في مقديشو بسبب مناطق نفطية متنازع عليها

استدعت كينيا سفيرها في الصومال، بعدما قررت الأخيرة إجراء مزاد حول مناطق النفط والغاز البحرية، التي تعتبرها ضمن أراضيها.

وكانت الدولتان دخلتا في نزاع بحري، رفعته الصومال أمام محكمة العدل الدولية في عام.2015 وفي عام 2013، اقترحت وزارة الطاقة الكينية أن يتم ترسيم الحدود في خط مستقيم، على غرار الخط الذي أنشئ في الجنوب مع تنزانيا، حيث تم اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية الكينية قولها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن استدعاء السفير "يأتي نتيجة لقرار مؤسف من جانب حكومة الصومال، لاجراء مزاد على مناطق النفط والغاز في المنطقة البحرية بكينيا".

كما أرسلت سفير الصومال إلى بلاده من أجل إجراء مشاورات.

وتحاول الصومال، الاستفادة من مواردها الطبيعية، حيث تسعى إلى إعادة بناء اقتصاد دمرته عقود من الحروب.

وتساهم كينيا بقوات ضمن قوة الاتحاد الإفريقي.