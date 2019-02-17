فرنسا تحذر من التضحية بالأكراد الذين قاتلوا داعش في سوريا

حذرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الأحد، من تحويل الأكراد السوريين، الذين يوشكون على الانتصار مع حلفائهم على تنظيم داعش الإرهابي، إلى "ضحايا" جدداً في سوريا.

وكتبت بارلي، في مقال نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن "إعلان الانسحاب الأميركي (من سوريا) خلط الأوراق (...) في المنطقة. لا أحد يعلم حتى الآن إلى ماذا سيفضي".

وأضافت "من واجبنا القيام بكل شيء لتفادي جعل (عناصر) قوات سوريا الديموقراطية ضحايا" الذين يقاتل التنظيم المتشدد بإسناد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وبات الإرهابيون محاصرين في بقعة لا تتجاوز مساحتها نصف كيلومتر مربع في قرية "الباغوز" السورية قرب الحدود العراقية.

لكن، بعد حسم هذه المعركة والانسحاب الأميركي الفعلي، سيصبح الأكراد مهددين في شكل مباشر بتدخل عسكري تركي في شمال شرق البلاد.

وتابعت بارلي أن "شركاءنا على الأرض، قوات سوريا الديموقراطية، أعطوا الكثير. إننا ندين لهم بالكثير".

وطلبت وزارة الدفاع الأميركية من حلفائها تشكيل "قوة مراقبين" في شمال شرق سوريا لضمان أمن الأكراد، لكن هذا الطلب لم يلق تجاوباً خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة.

وقال مصدر حكومي فرنسي إن اعضاء التحالف يرفضون هذا الأمر، مبدياً أسفه ل"سياسة الأمر الواقع" التي تنتهجها واشنطن.

واعتبر المصدر أن "الحل البديل هو اتفاق بين النظام السوري والأكراد. لكن هذا لن يتم بالضرورة. فدمشق تريد استعادة سيادتها. من هنا، أهمية الروس في اللعبة".