"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي في سيناء



أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية للجيش المصري في شمال سيناء.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان صحفي اليوم، تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها لجميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها.

وجدّد الدكتور العثيمين موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

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