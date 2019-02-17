مقتل 30 حوثياً في غارات للتحالف غربي اليمن

قتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي، في مواجهات مع قبائل حجور وغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية بحسب ما ذكره موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية " إن مقاتلي القبائل نفذوا عملية التفاف قُتل خلالها أكثر من 20 عنصراً حوثياً، لا زالت جثثهم مرمية في الشعاب وسط فرار جماعي لمن تبقى منهم".
وأعطبت قبائل حجور بمنطقة أفلح الشام عربتين تابعتين لميليشيات الحوثي، وقتل منهم أكثر من 10 مسلحين كانوا على متن العربتين لحظة استهدافها.
وذكر الموقع أن مقاتلي القبائل استعادوا مواقع في منطقة ذراع النيد المحاذيين لمنطقة أفلح الشام.
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