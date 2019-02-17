الخطوط الجوية البريطانية فلاي بي إم إي تعلن إفلاسها

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أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "فلاي بي إم إي" وقف نشاطها بشكل فوري، بعدما غرقت في الديون خلال الأشهر الأخيرة الماضية بسبب تأثرها بالتحديات الاقتصادية التي يواجها اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الشركة - في بيان أصدرته اليوم الأحد أن "
وأضافت الشبكة أن شركة الطيران البريطانية ألغت كافة رحلاتها
وكان أكثر من نصف مليون شخص سافروا على متن خطوط الشركة العام المنصرم.
يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحاول جاهدة تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في الـ29 من مارس القادم، بسبب المشكلات الاقتصادية الجمة التي قد تصيب البلاد.
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