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الخطوط الجوية البريطانية فلاي بي إم إي تعلن إفلاسها

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شركة الخطوط الجوية البريطانية - أرشيفية
وكالات :

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "فلاي بي إم إي" وقف نشاطها بشكل فوري، بعدما غرقت في الديون خلال الأشهر الأخيرة الماضية بسبب تأثرها بالتحديات الاقتصادية التي يواجها اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الشركة - في بيان أصدرته اليوم الأحد أن "

حركة التجارة الحالية والآفاق المستقبلية لها تأثرت بشكل خطير بسبب عدم اليقين في إتمام الـ"بريكست"، مما أدى إلى انعدام قدرتنا في الحفاظ على تقديم تعاقدات طيران نافعة داخل أوروبا."
وأضافت الشبكة أن شركة الطيران البريطانية ألغت كافة رحلاتها

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بدءا من أمس السبت، مشيرة إلى أن الشركة لديها أسطول طيران مكون من 17 طائرة وتتجه رحلاتها إلى 25 مدينة أوروبية.
وكان أكثر من نصف مليون شخص سافروا على متن خطوط الشركة العام المنصرم.
يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحاول جاهدة تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في الـ29 من مارس القادم، بسبب المشكلات الاقتصادية الجمة التي قد تصيب البلاد.
 
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