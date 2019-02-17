وزير المالية الفرنسي: احتجاجات السترات الصفراء تضعف الاقتصاد

كتبت - سارة طارق:

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن وزير المالية الفرنسي، برونو لو ماير قال إن إحتجاجات السترات الصفراء، يجب أن تنتهي لأنها تساهم بشكل كبير في ضعف الاقتصاد، كما أنه سيقدم خطة في غضون أيام قليلة لمساعدة الشركات التي تضررت بسبب المظاهرات المتكررة في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال لو مير في مقابلة مع صحيفة ميدي ليبر الفرنسية نشرت، اليوم الأحد، أن اقتراحه سيشمل تأجيل دفع الضرائب والدعم من الخزانة.

وقد شهدت عطلة نهاية الأسبوع الأسبوع الرابع عشر على التوالي من الاحتجاجات ، على الرغم من تضاؤل عدد المشاركين بحوالي 10000 من نهاية الأسبوع الماضي إلى 41500 ، وفقا لبيانات وزارة الداخلية التي نقلتها وكالة فرانس برس. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الحركة التي بدأت احتجاجات ضد فرض ضرائب أعلى على البنزين أدت إلىاشتباكات دورية مع الشرطة نتجت عن 1800 إدانة جنائية بينما ينتظر 1400 شخص آخرين الحكم.

وأضاف لو مير للوكالة أن فرنسا ستخفض الضرائب ردًّا على الاحتجاجات بمجرد اتخاذ قرارات بشأن التخفيضات المقابلة في الإنفاق، والأمر متروك للشعب الفرنسي لتحديد ما هو مهم وما هي التنازلات التي يقدمونها خلال المناقشات التي تنظمها الحكومة.

في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن نصف فرنسيين هو ما زالوا يدعمون السترات الصفراء ، فقد ساعدت فكرة الرئيس إيمانويل ماكرون على فتح نقاش وطني حول الضرائب والديمقراطية رداً على رفع درجة تأييده.