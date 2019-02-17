ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن وزير المالية الفرنسي، برونو لو ماير قال إن إحتجاجات السترات الصفراء، يجب أن تنتهي لأنها تساهم بشكل كبير في ضعف الاقتصاد، كما أنه سيقدم خطة في غضون أيام قليلة لمساعدة الشركات التي تضررت بسبب المظاهرات المتكررة في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال لو مير في مقابلة مع صحيفة ميدي ليبر الفرنسية نشرت، اليوم الأحد، أن اقتراحه سيشمل تأجيل دفع الضرائب والدعم من الخزانة.وقد شهدت عطلة نهاية الأسبوع الأسبوع الرابع عشر على التوالي من الاحتجاجات ، على الرغم من تضاؤل عدد المشاركين بحوالي 10000 من نهاية الأسبوع الماضي إلى 41500 ، وفقا لبيانات وزارة الداخلية التي نقلتها وكالة فرانس برس. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الحركة التي بدأت احتجاجات ضد فرض ضرائب أعلى على البنزين أدت إلى
وأضاف لو مير للوكالة أن فرنسا ستخفض الضرائب ردًّا على الاحتجاجات بمجرد اتخاذ قرارات بشأن التخفيضات المقابلة في الإنفاق، والأمر متروك للشعب الفرنسي لتحديد ما هو مهم وما هي التنازلات التي يقدمونها خلال المناقشات التي تنظمها الحكومة.
في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن نصف فرنسيين هو ما زالوا يدعمون السترات الصفراء ، فقد ساعدت فكرة الرئيس إيمانويل ماكرون على فتح نقاش وطني حول الضرائب والديمقراطية رداً على رفع درجة تأييده.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية الفرنسي: احتجاجات السترات الصفراء تضعف الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.