رئيس لجنة الانتخابات بنيجريا يرجع تأجيلها لسوء الأحوال الجوية

رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا محمود يعقوب

كتبت :سارة عبد الحميد

قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا، محمود يعقوب، إن سوء الأحوال الجوية، واندلاع الحرائق في ثلاث منشآت انتخابية كانت السبب في تأجيل انتخابات الرئاسة والبرلمان أسبوع جديد، وإجراؤها السبت المقبل، كما تم تعديل موعد انتخابات حكام الولايات إلى الثاني من مارس المقبل.

وأضاف يعقوب حسبما أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم الأحد أن اللجنة ستضمن نزاهة الانتخابات وحسن توقيتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار اللجنة بتأجيل الانتخابات قبيل خمس ساعات فقط من بدء فتح صناديق الاقتراع، أربك البلاد التي يقترب تعداد سكانها من المائتي مليون نسمة.

وتشهد الحملة الانتخابية منافسة بين الرئيس الحالي محمد بخاري الذي يسعى إلى ولاية ثانية من أربع سنوات، ونائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر.

وأدان الحزبان الحاكم والمعارض الرئيسيان في نيجيريا قرار مفوضية الانتخابات إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وحمل كل منهما الآخر المسئولية عن القرار.

وطالب حزب "مؤتمر التقدميين" الحاكم المفوضية بالتزام "الحياد"، معربًا عن "خيبة أمله العميقة" من قرارها، فيما ندد مرشح المعارضة أبو بكر عتيق بالقرار "الاستفزازي"، داعيًّا أنصاره التزام الهدوء.

وقال فيستوس كيهامو مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري، في بيان: "نأمل أن تبقى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة محايدة ونزيهة في هذه العملية".

وأضاف: "دعونا لا نقدم لأحد، ولا سيما للحزب الديمقراطي التقدمي، الفرصة لإغراق البلاد في أزمة، وهذا هو جل ما يريدونه.. تفيد شائعات بأن هذا التأجيل هندسة حزب المعارضة الرئيسي،

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الذي لم يكن أبدًا مستعدًا لهذه الانتخابات".

من جانبه، قال مرشح المعارضة أبو بكر عتيق في بيان أصدره من مسقط رأسه في ولاية أداماوا: "إنهم (الحزب الحاكم) يعرفون أن الشعب النيجيري مصمم على رفضهم وهم يائسون وسيفعلون أي شيء لتجنب ذلك".. "خطتهم هي الاستفزاز، على أمل استثارة رد فعل سلبي والتمكن بعدها من استخدام تكتيكات مناهضة للديمقراطية".

وتابع: "لهذا السبب أناشد النيجيريين بالتحلّي بالصبر، والتعبير عن قرارهم عبر صندوق الاقتراع".

وأعلنت مفوضية الانتخابات فجر السبت، قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع، أنها قررت إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أسبوعًا واحدًا بسبب مشاكل لوجستية.

وفي ختام اجتماع طارئ عقدته المفوضية ليلة الجمعة الماضية في أبوجا، قال رئيسها محمود يعقوب، إن "التأجيل يصب في مصلحة ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وإن إجراء الاستحقاق لم يعد ممكنًا كما كان مقررًا"، مشيراً إلى أن الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل الموافق الـ23 من فبراير الجاري.