ترامب يطالب استعادة وحبس 800 داعشي بسوريا خوفًا من عودتهم إلى أوروبا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتبت - نور إبراهيم:

طالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باستعادة وحبس 800 من مقاتلي داعش الذين تم أسرهم في سوريا، خوفًا من إطلاق سراحهم لتخريب أوروبا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ترامب توجه بطلب رسمي لحلفاء أمريكا بوضع أكثر من 800 من مقاتلي داعش الذين تم أسرهم للمحاكمة، ونص بيان ترامب على :"تطلب

الولايات المتحدة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين استعادة أكثر من 800 من مقاتلي داعش الذين اعتقلناهم في سوريا وتقديمهم للمحاكمة".

يأتي تحذير ترامب في الوقت الذي يظل فيه المسئولون البريطانيون منقسمين حول كيفية التعامل مع الإرهابيين الذين يغادرون البلاد

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للقتال مع داعش، مما أثار الجدل في جميع أنحاء أوروبا وعبر المحيط الأطلسي.

لكن مع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، هناك قلق بشأن ما سيحدث لهؤلاء المعتقلين إذا قامت تركيا بمهاجمة المناطق التي تسيطر عليها الأكراد.

طلب المسئولون الأمريكيون الأوروبيين إعادة المواطنين المحتجزين في سوريا، لكن هذه الحكومات مترددة في القيام بذلك بسبب الأدلة المحدودة التي يتعين عليها استخدامها في محكمة قانونية تثبت أنهم من الجماعة الإرهابية داعش.