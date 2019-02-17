عريقات: إسرائيل وأمريكا تخططان لتدمير السلطة الفلسطينية

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وكالات :

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن نية إسرائيل لاقتطاع رواتب الأسرى وذوي الشهداء من أموال المقاصة، يعد جزءا من المخطط الإسرائيلي الأمريكي -صفقة القرن- الذي يهدف لتدمير السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع فصل قطاع غزة عن الضفة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف -في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستقوم بهذه الخطوة، بعدما تنكرت لجميع الاتفاقيات الموقعة، والإعدامات الميدانية، وتكثيف المستوطنات، وهدم البيوت والتطهير العرقي، مؤكدا أن ما تقوم به يعد استمرارا في تدمير السلطة.

وتابع عريقات "يتم اقتحام رام الله، ونابلس، إضافة إلى الاغتيالات، وحصار قطاع

غزة.. هذا جزء للمخطط الهادف لتدمير السلطة الفلسطينية؛ بالتزامن مع فصل قطاع غزة، لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي المطروح، لا يريد للقدس، واللاجئين، والاستيطان أن يكونوا على طاولة المفاوضات".وحول الخطوات التي ستقوم بها السلطة الفلسطينية، قال "إننا الآن أمام المحكمة الجنائية الدولية، بثلاث إحالات رسمية شاملة، لكل الاعتداءات على قطاع غزة، وشاملة ملف الاستيطان، والأسرى، ونحن أمام مجلس حقوق الإنسان؛ ليتم إصدار القائمة السوداء للشركات المارقة التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية مرتكبة جريمة حرب بهذا العمل".وأضاف عريقات أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها بناء على توصيات المجلس المركزي ستجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد غد الثلاثاء، موضحا أن الموضوع سيكون على رأس جدول الأعمال.وأكد أن اجتماع الجنة المركزية لحركة فتح سيعقد غدا، على أن يعقد اجتماع الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم الثلاثاء المقبل، قائلا "لن نقبل بما يستبيح كرامتنا الوطنية، والحركات المارقة التي تريد طمس الحقائق فهي إلى فشل".وفي سؤال حول من لا يريد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، قال عريقات "إن هؤلاء لا ينتمون إلى المشروع الوطني. من الممكن أن يكونوا فلسطينين المولد، ولكن ليسوا فلسطينين الوفاء لهذا المشروع، متابعا "كفانا تسليما لإيران، وللإقليم، والتقلب من هذه الدولة إلى تلك، نحن نقف الآن أمام إيران التي تلعب بساحتنا، وأمام تركيا، وأمام الإخوان المسلمين".