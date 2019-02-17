انفجاران يهزان شمال العاصمة الصومالية مقديشيو

وكالات :

هز انفجاران شمال العاصمة الصومالية مقديشيو، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن الانفجار الأول وقع بعدما انفجر لغم أرضي يتم التحكم به عن بعد بقافلة عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال

"أميصوم".

وبعد دقائق معدودة وقع انفجار آخر في نفس المنطقة بينما كان جنود أميصوم يقومون بسحب حافلتهم المدمرة من موقع الانفجار الأول.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجارين.

