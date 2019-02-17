نتنياهو يعين وزير المواصلات قائمًا بأعمال وزير الخارجية

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعيين وزير المواصلات يسرائيل كاتس قائمًا بأعمال وزير الخارجية للبلاد خلال الأيام المتبقية للحكومة الحالية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أن قرار نتنياهو يمنح كاتس فرصة جيدة للحفاظ على هذا المنصب حال فوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن قرار التعيين
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