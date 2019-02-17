وزير خارجية روسيا: بوتين سيشارك في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين

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أعلن وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" المُقرر عقده في بكين في مطلع شهر إبريل المُقبل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال لافروف ، في تصريح ، : "إننا نتطلع إلى انعقاد المنتدى الثاني للحزام والطريق للتعاون حيث سيشارك الرئيس بوتين"..مضيفا : "إننا نتوقع مشاركة ناجحة من جانب الرئيس الصيني شي جين بينج في
وأضاف وزيرالخارجية الروسي ، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني يانج جي تشي ، إن موسكو تشارك مع بكين حالة الارتياح تجاه مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
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