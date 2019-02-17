منظمة الهجرة: نفاذ التمويل يهدد جهودنا في مواجهة أيبولا بالكونغو

المنظمة الدولية للهجرة- أرشيفية

وكالات :

حذرت المنظمة الدولية للهجرة، من أن نفاذ التمويل يهدد جهودها بجمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة تفشي وباء أيبولا، وناشدت المنظمة الجهات المانحة بتوفير تمويل بحوالي 12 مليون دولار من أجل احتواء المرض قبل أن يحصد المزيد من الأرواح وينتشر عبر الحدود، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح بيان للمنظمة، اليوم الأحد، أن تفشي وباء أيبولا في الكونغو حصد حياة أكثر من 500 شخص،

ووجود أكثر من 760 حالة إصابة مؤكدة، مشيرة إلى أن حالة التفشي الحالي تمثل ثاني أكبر حالة في التاريخ تتطور في شرق الكونغو، حيث يتسبب انعدام الأمن الطويل الأمد والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار في تحديات كبيرة تواجه الاستجابة الإنسانية والصحية العامة.وأكدت المنظمة على دعمها لحكومة جمهورية الكونغو لفحص أكثر من32 مليون مسافر وتشغيل 80 نقطة تفتيش في المناطق ذات التنقل السكاني المرتفع لتقليل احتمالات انتقال المرض إلى مناطق جديدة ، مشيرة أنها تقوم حاليا بتدريب العاملين في الخطوط الأمامية للكشف عن المرض بين المسافرين وتوفير أجهزة الفحص الضرورية .كما نوهت المنظمة الدولية إلى أنها قامت بنشر حوالى 800 عامل صحي لدعم جهود مواجهة انتقال المرض داخل وخارج البلاد وأكدت على أن مواجهة خطر أيبولا في الكونغو الديمقراطية هو سباق ضد الساعة ومعركة لا يجب خسارتها بأي حال .