منظمة الهجرة: نفاذ التمويل يهدد جهودنا في مواجهة أيبولا بالكونغو

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حذرت المنظمة الدولية للهجرة، من أن نفاذ التمويل يهدد جهودها بجمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة تفشي وباء أيبولا، وناشدت المنظمة الجهات المانحة بتوفير تمويل بحوالي 12 مليون دولار من أجل احتواء المرض قبل أن يحصد المزيد من الأرواح وينتشر عبر الحدود، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح بيان للمنظمة، اليوم الأحد، أن تفشي وباء أيبولا في الكونغو حصد حياة أكثر من 500 شخص،
وأكدت المنظمة على دعمها لحكومة جمهورية الكونغو لفحص أكثر من
كما نوهت المنظمة الدولية إلى أنها قامت بنشر حوالى 800 عامل صحي لدعم جهود مواجهة انتقال المرض داخل وخارج البلاد وأكدت على أن مواجهة خطر أيبولا في الكونغو الديمقراطية هو سباق ضد الساعة ومعركة لا يجب خسارتها بأي حال .
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