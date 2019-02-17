كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثر نويرت تسحب ترشيحها لمنصب السفيرة الأمريكية بالامم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحبت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، ترشيحها لتولى منصب سفيرة البلاد لدى منظمة الأمم المتحدة.

وقال نويرت في بيان، فى وقت متأخر من يوم السبت "إنّ الشهران الماضيان كانا مُجهدين بسبب عائلتي ولذلك من مصلحة أسرتي التقاعد."

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وفي 7 ديسمبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراره بترشيح نويرت سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وقال ترامب بعد استقالة نيكي هالي: "إنها موهوبة وذكية وسريعة للغاية، وأعتقد أنها ستحترم الجميع".

ومنذ ما يقرب من عامين، تم تعيين ناويرت كمتحدثة باسم وزارة الخارجية، وهو المنصب التي ظهرت فيه لأول مرة دون أي خبرة سياسية.

وقد استقال العديد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب بسبب الاختلافات مع الرئيس في مختلف القضايا الوطنية والدولية.