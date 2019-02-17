كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابط سابق في "CIA": شعبية "ترامب" في تزايد رغم الكراهية تجاهه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال لاري جونسون، ضابط استخبارات متقاعد في وكالة الاستخبارات المركزية ومسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن شعبية "ترامب تتزايد بمرور الوقت".

وردًا على ما قاله مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، أندرو مكيب، لشبكة "سي بي إس"، بإن المسؤولين الرئيسيين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية كانوا يثقلون مسألة عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من منصبه في عام 2017، أضاف "جونسون"، لوكالة "سبوتنيك"، "ليس لديهم الوسائل للقيام بذلك؛ هذا من شأنه أن يثير حافزًا دراماتيكيًا للغاية من جانب الشعب الأمريكي".

وتابع "جونسون": "كانوا يأملون أن يتمكنوا من خلق ما يكفي من الضجة العامة، إذا صح التعبير، والذي من شأنه أن يقول، يجب على دونالد ترامب أن يرحل لأنه سيء للغاية".

وأوضح ضابط الاستخبارات، أنهم انخرطوا في حملة دعاية دراماتيكية بلا هوادة لتدمير "ترامب"، والمفارقة الحقيقية هنا، هي أنه بعد أكثر من عامين، وبعد مرور هذا الوقت، ارتفعت شعبية "ترامب" بالفعل، وليس العكس.