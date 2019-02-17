كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير جديد يكشف: كوريا الشمالية تمتلك قاعدة سرية أخرى لإظلاق الصواريخ الباليستية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير جديد أنّ كوريا الشمالية لديها قاعدة سرية أخرى بها صواريخ بالستية متوسطة المدى قادرة على الوصول إلى جزيرة أوكيناوا اليابانية.

وكشف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، اليوم، أنّ أقماره الصناعية قد اكتشفت قاعدة عمليات جديدة "غير معلنة" من قبل بيونج يانج، وتمتلك صواريخ بالستية متوسطة المدى، والتي يمكن أن تصل إلى محافظة أوكيناوا، وهي جزيرة يابانية تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية.

ووفقاً للمركز، أنّ القاعدة هى "سانجنام-نى"، والتي تقع على بعد 250 كم شمال المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

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وأضاف أن الكوريين الشماليين قاموا بنشر صواريخ هواسونغ 10 في هذه القاعدة العسكرية، التي يبلغ مداها أكثر من 3000 كم، ويمكن أن تصل إلى أوكيناوا في اليابان وغوام في المحيط الهادئ.

كما تعد القاعدة سانجنام-نى، أحد مكونات الاستراتيجية المزعومة للصواريخ البالستية الهجومية من كوريا الشمالية التي توفر قدرة كبيرة على الهجوم الاستراتيجي ضد أهداف تقع في جميع أنحاء شرق آسيا، بما في ذلك القوات في أوكيناوا وغوام الولايات المتحدة".