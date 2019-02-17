كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يدعو الإيرانيين إلى مواصلة التظاهر ضد النظام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشعب الإيراني إلى مواصلة التظاهر ضد النظام.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأحد في مقابلة إذاعية أمس السبت، إن "مستقبل الشعب الإيراني سيكون باهراً، إذا أُنهي نظام الزمرة الدينية المتطرفة الحاكمة في طهران".

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وأضاف "على الإيرانيين أن يقرروا كيف سيتصرفون مع هذا النظام"، وتابع "أستمد التشجيع من الجرأة التي يتمتع بها السواد الأعظم من الإيرانيين الذين يتظاهرون في الشوارع أو يعلقون في صفحتي على موقع فيس بوك".

وأوضح أن النظام في طهران لم يخصص أبداً العائدات الإيرانية من الأموال لصالح شعبه، وإنما حولها إلى ميليشيا حزب الله، ومليشيات شيعية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعتبر إيران خطرًا وجوديًا عليها، في ظل التصريحات الحماسية المتكررة لقياداتها بمحو إسرائيل من على الخريطة.