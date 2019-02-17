كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوايدو": سعداء لوصول 3 طائرات أمريكية بالمساعدات إلى كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر خوان جويدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، أن ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي تحمل شحنات إنسانية لفنزويلا وصلت إلى مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية.

وكتب "جوايدو"، على موقع التدوينات القصيرة، "تويتر": "المزيد والمزيد من المساعدات الإنسانية قادمة لفنزويلا. يسعدنا أن نؤكد وصول ثلاث طائرات من القوات الجوية الأمريكية تحمل مساعدات إنسانية، في 16 فبراير."

وأعرب زعيم المعارضة عن امتنانه للدعم، وأضاف أن المساعدات الإنسانية ستغطي احتياجات أكثر من 25000 فنزويلي.

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وأصبحت قضية المساعدات الإنسانية لفنزويلا موضوع خلاف، في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف كاراكاس من أن الدول الأجنبية يمكن أن تستخدم مثل هذه الشحنات كغطاء لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية.

وفي وقت سابق، قال "جوايدو"، إن المساعدات الإنسانية الأمريكية سيتم تسليمها إلى البلاد في 23 فبراير.

ورفضت الحكومة الفنزويلية التى يرأسها نيكولاس مادورو، حتى الآن، قبول المساعدات التى قدمتها الولايات المتحدة لكولومبيا المجاورة، لتفجيرها كحيلة للإطاحة بحكومته.