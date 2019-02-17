كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الباكستاني بشأن هجوم زاهدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، سفير باكستان في بلادها بشأن التفجير الإرهاب الذي أدى إلى مقتل 27 من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، أبلغت الخارجية الإيرانية السفير الباكستاني احتجاجها على وجود جماعات متشددة تنشط من ملاذات آمنة في باكستان، والتي تشن مرارا هجمات من هناك عليها.

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وأعلنت جماعة جيش العدل السنية، التي تقول إنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق وظروف معيشية أفضل لأقلية البلوخ العرقية، مسؤوليتها عن الهجوم يوم الأربعاء.

كانت إيران، قد أعلنت الأربعاء 13 فبراير، مقتل 27 وإصابة العشرات من أفراد الحرس الثوري الإيراني إثر عملية انتحارية استهدفت حافلة تقلهم.