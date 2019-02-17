كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على وقع الخسائر.. الحوثي يعلن التعبئة ضد قبائل يمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ميليشيات الحوثي مساء السبت التعبئة العامة في محافظتي عمران وحجة ضد القبائل التي تصفها بالمتمردة، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة خلال الساعات الماضية إلى مناطق المواجهات مع قبائل عُذَر وحَجُور بهدف إحكام محاصرتها لا سيما في مديرية كُشِر التي تشهد معارك طاحنة منذ ثلاثة أسابيع.

وأفادت مصادر "العربية" بأن الميليشيات حشدت أعدادا كبيرة من مقاتليها وعناصرها العاملين في الجهاز المدني في عَمْران وخَمِرْ و تم إرسالهم إلى مناطق المواجهات المحيطة بمديرية كُشَر في محاولة لإخماد الانتفاضة القبلية التي امتدت مؤخرا إلى قبائل عذر شرقا في محافظة عمران ، ومديرية أفلح الشام جنوبا .

Advertisements

إلى ذلك، أكد شهود عيان أن عشرات الآليات العسكرية الثقيلة التابعة للميليشيات شوهدت في طريقها إلى مناطق المواجهات، وذلك بعد أن صد رجال القبائل سلسلة هجمات للميليشيات، وأفشلوا عدة محاولات لاقتحام مناطقهم.

كما أكدت مصادر قبلية أن تدخل طائرات تحالف دعم الشرعية لإسناد القبائل كان حاسما في المواجهات، حيث كبد الميليشيات أكثر من 100 قتيل وعدد كبير من الجرحى وتدمير آليات وعتاد حربي وذلك من خلال سلساة غارات مكثفة شنها خلال اليومين الماضين واستهدفت تعزيزات وتجمعات لعناصر الميليشيات في مناطق ، والأطراف الشرقية لمديرية كشر، وفي مديرية أفلح الشام من جهة الجنوب .