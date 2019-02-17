كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: طلب واحد يجعلنا نوقف صواريخنا.. وتعاملنا مع اليهود بهذه الطريقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عن الطريقة التي تعاملت بها بلاده مع اليهود خلال الفترة الماضية.

وتحدث ظريف عن تصريحات مساعد الرئيس الأمريكي، مايك بنس، واصفا إياها بالعدائية والمثيرة للسخرية. وذكر أن إيران حمت اليهود دوما لكنها تناهض الصهيونية، وفقا لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

وكان مايك بنس شبه إيران في مؤتمر وارسو بألمانيا النازية واتهمها بأنها تسعى لخلق هولوكوست جديد.

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صورايخ إيران

وبرر وزير الخارجية الإيراني تطوير بلاده لقدراتها الدفاعية وأنظمتها الصاروخية قائلا، "نحن مضطرون للدفاع عن أنفسنا، فمنطقتنا مليئة بالأسلحة، وأسلحتنا محض دفاعية".

وتابع "هل ينبغي أن نكون بلا دفاع في منطقة مسلحة تماما؟ إن كانت أوروبا تشكو من مسألة صنعنا للصواريخ فعليها أن تبيع الطائرات المقاتلة لنا. إن لنا تجربة حرب الأعوام الثمانية مع العراق، وفي تلك المرحلة لم نكن نمتلك أي شيء للدفاع عن أنفسنا".