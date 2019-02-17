كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تنتقد آلية التجارة في الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الجهود الحالية للاتحاد الأوروبي غير كافية للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. وشدد أيضًا على أن طهران لا يمكن أن تكون الجانب الوحيد الذي يحاول الحفاظ على الاتفاق.

وقال "ظريف"، في مؤتمر ميونيخ الأمني: "إن شراكة INSTEX لا تفي بالتزاماتها من قبل E3 (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لإنقاذ الاتفاق النووي. يجب على أوروبا أن تكون مستعدة للبلل إذا أرادت السباحة ضد المد الخطير للأحادية الأمريكية".

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كما علق على تصريح حديث أدلى به نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، حول تقويض الاتحاد الأوروبي "العقوبات الأمريكية"، مشيرًا إلى أن واشنطن "طلبت بغطرسة من أوروبا الانضمام إلى الولايات المتحدة في تقويض أمنها وكسر التزاماتها".

جدير بالذكر، أن تم إنشاء مركبة أغراض خاصة، تسمى INSTEX (اختصار لأداة لدعم التبادل التجاري) من قبل باريس وبرلين ولندن، في بداية شهر فبراير، من أجل مواصلة التجارة مع طهران.

وتعهدت الدول الأوروبية بأنها ستنشئ مركبة الأغراض الخاصة في العام الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، والمعروف أيضًا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة، وأعادت فرض العقوبات ضد طهران.