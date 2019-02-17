السكيتيوي: تعادل “الديربي” مهم لنا لوقف نتائجنا السلبية.. بنقاسم: كنا نطمح للفوز – فيديو

فيديو: يونس ميموني

اعتبر طارق السكيتيوي، المدرب الجديد لفريق المغرب التطواني، أن نقطة التعادل التي حصدها الفريق في مباراة ” ديربي” الشمال، التي جمعته بجاره اتحاد طنجة، أمس السبت، برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية، ” نتيجة إيجابية، على الرغم من أن الفريق كان يطمح إلى تحقيق الانتصار”.

وقال السكيتيو في تصريح خص به “اليوم24″، إن ” المغرب التطواني كان الأفضل، خاصة في الجولة الأولى، استطعنا تسجيل الهدف والتقدم لكننا لم نحافظ عليه”، وأضاف: ” هي نقطة إيجابية بالنسبة لنا من أجل وقف سلسة النتائج السلبية، أنا أطمح إلى الخروج من أزمة النتائج السلبية، والعودة لسكة الانتصارات”.

من جانبه، بدى الرضى واضحا على محيا عبد الواحد بنقاسم، ب عد عودة فريقه للديار بنقطة التعادل، خاصة بعد أن كان الفريق متخلفا بهدف في الجولة الأولى.

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وقال بنقاسم في تصريح لـ”اليوم24″ بعد المباراة إن ” فريقه كاد أن يعود لانتصار بهذه المباراة، لكن نقطة التعادل من هنا تبقى إيجابية بالنسبة لنا، لقد سيطرنا على اللعب، خاصة في الجولة الثانية”.

وأضاف “كنا نطمح فعلا إلى العودة للديار بنقاط الفوز، لكننا لم نفلح في ذلك، نحن عازمون على تحقيق الفوز في الدورة القادمة، والانتصار بدعم جماهيرنا”.