ياسين بونو أساسي أمام ريال مدريد وهذه تشكيلة “الملكي” الأساسية

كشف أوزيبيو ساكريستان، مدرب فريق جيرونا الإسباني، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستواجه بعد قليل ريال مدريد، بملعب “سانتياغو بيرنابيو”، برسم الجولة 24 من الدوري الإسباني الممتاز.
وتعرف تشكيلة فريق جيرونا تواجد المغربي ياسين بونو، حارس الفريق كأساسي، حيث سيكون اليوم في اختبار صعب أمام آلة هجومية ريالية قوية، وعرفت طريق التألق في المباريات الأخيرة سواء في الدوري أو في منافسات دوري الأبطال.
في الجهة المقابلة، سيعتمد سانتياغو سولاري، مدرب الفريق “الملكي” على التشكيلة الأساسية التالية:
كورتوا، أودريوزولا، فاران، راموس، مارسيلو، كروس، سيبايوس، كاسيميرو، أسينسيو، فاسكيز، وبنزيما.
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