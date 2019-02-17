بعد رفضه في “عرب غوت تالنت”.. الممثل عبد الله بنسعيد يبرر وهذه روايته

كشف الفنان المغربي عبد الله بنسعيد، مساء أمس السبت، بعض كواليس مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب “عرب غوت تالنت”، ورد على انتقادات الجمهور الموجهة إليه، خصوصا بعد أن رفضته لجنة التحكيم بالإجماع.

وقال بنسعيد، في فيديو، تقاسمه مع جمهوره على حسابه الشخصي في “أنستغرام”، إنه يعتبر نفسه في بداية مشواره الفني، ومشاركته في البرنامج تجربة إيجابية، استفاد منها الكثير على الرغم من إقصائه.

وذكر بنسعيد أنه شارك في أعمال مغربية وأخرى أجنبية مع ممثلين عالميين، لكنه لا يزال يعتبر نفسه في البدايات، وغير نادم على تجربته في البرنامج.

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وادعى بنسعيد أن مروره في البرنامج تعرض لفبركة في المونتاج، مبرزا أن المنتج علي جابر هو من ضغط على الزر الأحمر فقط، بينما نجوى كرم، وأحمد حلمي تركاه حتى أكمل عرضه.

وأضاف بنسعيد أن أحمد حلمي دافع عنه، وأنه واجه مشاكل تقنية على المسرح، وانتظر لساعات من أجل المرور أمام اللجنة.

يذكر أن الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب “عرب غوت تالنت”، بثت، أمس السبت، تقديم بنسعيد لعرض مسرحي أمام لجنة التحكيم، لكنه أقصي بعدما لم يقنع أعضائها.