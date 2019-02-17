مغربية وزوجها يخلقان الجدل.. رزقا بابنهما في عمر 93 سنة!

أثارت قصة إنجاب امرأة مغربية، تبلغ من العمر 42 سنة لابنها من زوجها الذي تجاوز 90 سنة الكثير من الجدل في إيطاليا.

ورزق الزوجان بمولودهما، يوم 14 فبراير الجاري، الذي تزامن مع احتفالات عيد الحب، وتوجت قصة زواجهما الاستثنائية بمولود ذكر، بعد أزيد من 4 سنوات من الزواج.

المثير في القصة، التي تحولت إلى حديث الصحافة الإيطالية، أن الأطباء لم يظنوا أن الشيخ، المزداد عام 1925، والذي اشتعل رأسه بالشيب هو والد الطفل، ما اضطره إلى التأكيد، أنهما متزوجان منذ سنوات، وهو فعلا والد الطفل.

ولم تتوقف القصة المثيرة بين الأطباء، بل انتقلت إلى القسم الاداري داخل مستشفى “سيرينولا”، الذي أنجبت فيه زوجة الشيخ، وانتشرت بعدها في إيطاليا.