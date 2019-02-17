الجاسمي في المدينة القديمة للرباط – صور

حل الفنان الإماراتي، حسين الجاسمي، أخيرا، بالمغرب، واختار مطعما في المدينة القديمة في الرباط ليستمتع بالأكل المغربي.

وشارك حساب مطعم “زرياب” على موقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، صور الجاسمي داخل المطعم مع العاملين فيه، وعبارة الشكر على زيارته.

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ودأب حسين الجاسمي على زيارة المغرب سواء للمشاركة في مهرجانات، منها موازين، أو للاستجمام في مناطق مختلفة، منها منتج “مازاغان” في الجديدة.

وسبق أن نال الجاسمي وساما ملكيا في عيد الشباب، عام 2015.