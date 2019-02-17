لليوم الثالث.. توتر أمني وإطلاق نار في عجلون إثر مقتل شاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشهد محافظة عجلون الأردنية ولليوم الثالث على التوالي حالة من التوتر الأمني، حيث تجدد صباح اليوم الأحد، إطلاق النار في المحافظة، على خلفية مقتل مواطن برصاص مجهول، إثر اندلاع أعمال شغب بعد مشاجرة مع دورية للأمن، مساء الجمعة.

وتجددت أعمال الشغب بعد رفض أبناء بلدة عنجرة، في اجتماع عقد بينهم مساء اليوم السبت لبحث التهدئة، مطالبَ السلطات الأردنية التي قدمت لهم، متهمين الأجهزة الأمنية بإطلاق النار نحو أبنائهم خلال احتجاجات مساء الجمعة.

وقرر وزير التربية والتعليم وليد المعاني، تعليق دوام مدارس محافظة عجلون شمالي البلاد اليوم الأحد، على خلفية الأحداث الأمنية في المحافظة. كما قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبد الله سرور الزعبي ، تعليق الدوام في كلية عجلون الجامعية ليوم الأحد.

وبحسب بيان مديرية الأمن العام الأردنية: "بدأت الأحداث بعد قيام دورية نجدة بتوقيف مركبة تحمل شخصين، وقبل أن تخلي سبيلهما، فأسفرت عن مقتل شاب يدعى صقر الزغول، وإصابة آخر، إضافة إلى 4 من عناصر الشرطة".

ووفقا لصحيفة "الغد"، فإن وجهاء عشيرة الشاب المتوفى بأحداث عنجرة في محافظة عجلون، طالبوا بـ"ضرورة اعتراف الأجهزة الأمنية بمسؤوليتها عن مقتل ابنهم الشاب خلال أحداث يوم الجمعة، واتخاذ إجراءات بنقل عدد من قادة الأجهزة الأمنية من محافظة عجلون، بعد اجتماع حاشد"، بحسب بيان لعشيرة الزغول وعشائر مدينة عنجرة.

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وأوردت قناة المملكة، على موقعها الإلكتروني نبأ تجدد إطلاق النار في المحافظة قرب مستشفى الإيمان الحكومي، وذلك على الرغم من محاولات التهدئة وإعادة الهدوء للمحافظة، عقب حوادث إطلاق النار التي أعقبت مقتل الشاب مساء الجمعة إثر مشاجرة بين أفراد دورية أمن ومواطنين رفضوا إبراز هوياتهم المدنية، تطورت بعد تدخل آخرين إلى أعمال شغب تبعها إطلاق أعيرة نارية.

ونقلت وكالات الأنباء عن شهود عيان من سكان البلدة، قولهم إن "عددا من شبان البلدة رفضوا الامتثال لدعوات التهدئة التي صدرت عن وجهاء وشيوخ في المحافظة، التي تشهد منذ مساء يوم الجمعة أعمال شغب، أسفرت عن وفاة شاب وإصابة عدد من المدنيين ورجال الأمن، بالإضافة إلى اعتداءات وحرق للممتلكات العامة، وإغلاق للطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة، وتكسير لمركبات قوات الأمن العام والدرك“.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن دورية أمنية أوقفت ليل الجمعة مركبة عمومية وبداخلها شخصان رفضا إبراز الهوية، وقاوما طاقم الدورية قبل الاتصال بمجموعة من أقاربهما.

وأوضح أن "الوضع تطور بعد حضور أقارب الشخصين؛ ما أدى إلى وقوع شجار وإصابة 4 من رجال الأمن".

وتابع: "ورد بعد ذلك بلاغ بإسعاف شخصين مصابين بأعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، وما لبث أحدهما أن فارق الحياة، وجرى تحويل جثته للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما يخضع الآخر للعلاج".