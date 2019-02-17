نتنياهو يعين كاتس قائما بأعمال وزير الخارجية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، وزير المواصلات يسرائيل كاتس، لمنصب القائم بأعمال وزير الخارجية، على أن يواصل مهماه بالمنصب لحين اختيار وزيرا لحقيبة الخارجية بعد انتخابات الكنيست التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

وانتقدت رئيسة "ميرتس"، تمار زندبرغ، هذا التعيين، ونقلت صحيفة "هآرتس" عن زندبرغ قولها: "لا يوجد من هو أكثر منسابا من وزير الازدحام المروري ليشرف على الازدحام الدبلوماسي الذي تسبب به نتنياهو مع العالم العربي، من دواعي سرورنا بأنه لم يبق له كثيرا من الوقت لإحداث الضرر".

ويأتي هذا التعيين بعد 4 سنوات من تولي نتنياهو منصب وزير الخارجية بصلاحيات واسعة منذ بداية ولاية الحكومة الحالية في أيار/مايو 2015، حيث عرض نتنياهو قرار التعيين على الحكومة للمصادقة عليه.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن كاتس الذي فاز بالمكان الثاني بالانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، تحول بقرار تعيينه لهذا المنصب، إلى الشخص الثاني في الحزب بعد نتنياهو.

يذكر أن وزير الطاقة يوفال شطاينتس، نافس كاتس على المنصب، لكن نتنياهو الذي أعتاد الإشادة بدور كاتس في إحداث ما وصفه بـ"الثورة بالمواصلات" وربط الجليل بالنقب والإصلاحات بالمواصلات والطيران، فضل كاتس على شطاينتس.

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وعقب شطاينتس على قرار نتنياهو بالقول: "أتمنى له النجاح"، كما رحب وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان بالتعيين، قائلا: "نحن لا نتدخل بقرارات رئيس الحكومة بكل ما يتعلق بالتعيينات وتوزيع الحقائب الوزارية".

واضطر نتنياهو لتعيين كاتس للمنصب، في أعقاب الالتماس الذي قدمته "الحركة لجودة الحكم"، حيث طالبت من المحكمة فحص إذا كان بإمكان رئيس الحكومة مواصلة مهامه كوزير للخارجية، والأمن، والصحة، والاستيعاب والهجرة.

وعليه طالبت النيابة العامة من رئيس الحكومة أن يعلن، اليوم الأحد، بشكل رسمي عن تعيين وزيرا خلفا له كقائم بأعمال وزير الخارجية بغية الرد على الالتماس المقدم للمحكمة.