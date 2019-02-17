شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يتوقعون شراكات بين شركات عالمية خلال "أيدكس" و"نافدكس" والان مع التفاصيل

ذكرت وسائل إعلام خليجية، أن خبراء استراتيجيين وعسكريين توقعوا أن يشهد معرض الدفاع الدولي "أيدكس" والدفاع البحري "نافدكس" إطلاق شراكات بين شركات عالمية وعدد من الدول العربية والأوروبية، للقيام بالتصنيع العسكري عربياً، إضافة إلى شراء البرامج العسكرية المتطورة.

وأضاف هؤلاء في تصريحات نشرتها صحيفة البيان، الأحد، أن السعودية تقود اتجاهاً لتطوير الصناعات المحلية العسكرية، وذلك بعد أن خطت الإمارات خطوات كبيرة في هذا المجال، وأنشأت كيانات قوية إماراتية تنتج الأسلحة والذخائر وتصدرها لدول العالم.

وقال الخبراء إن المعرض صار حديثاً تنتظره الشركات حول العالم؛ حيث أصبح محطة دائمة لشراء أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في المجال العسكري، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات على الخريطة الدولية كمنصة عالمية لعقد الصفقات العسكرية، وتوفير احتياجات قواتها المسلحة عبر مشاركة مئات الشركات العالمية العاملة في قطاع الدفاع والتصنيع العسكري من مختلف دول العالم.

حدث عالمي

وقال رياض قهوجي، الخبير الاستراتيجي المدير العام التنفيذي لمؤسسة إينغمـا، إن أيدكس صار حدثاً تنتظره الشركات حول العالم؛ حيث إن كل شركة عاملة في مجال الدفاع والأمن والخدمات البرية والجوية والبحرية، تترقب المشاركة في فعاليات أيدكس التي تعقد كل عامين لاستعراض قدراتها التصنيعية والبحث عن زبائن ومشترين لمنتجاتها.

وأضاف قهوجي أن أيدكس يعد من أكبر المعارض العالمية في مجال الدفاع وأكثرها حجماً من حيث توقيع العقود.

Advertisements

وأشار قهوجي إلى أن أيدكس 2019 يعقد مع تطورات وتغيرات تشهدها المنطقة، في مقدمتها الحرب على الإرهاب.

وأوضح قهوجي أن الناحية الدفاعية وبرامج التسليح تشهد نقلة كبيرة مع دخول الذكاء الاصطناعي لقطاع الصناعات الدفاعية، وتأثيره على العقيدة العسكرية للجيوش وآليات تدريبها، مشيراً إلى أن جميع الجيوش حالياً تبحث عن منظومات قابلة للتعليم الذاتي، وليس التسيير عن بعد فقط، وذلك في قطاعات مختلفة واستخدامات متعددة تتزايد يوماً بعد آخر.

بدوره، قال العميد علي التواتي، الخبير العسكري السعودي، إن أيدكس يدخل في باب الإمدادات اللوجستية العالمية لقطاع الدفاع.

وأشاد بالإمارات كمنصة مثالية لتنظيم هذا الحدث، وقدرتها على استضافة الوفود وإجراء عمليات الفحص والاختبار في بيئة عالمية.

ونوه إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقعتا تكاملاً استراتيجياً في مختلف المجالات عبر 20 مبادرة من ضمنها التعاون والتكامل العسكري.

من جانبه قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن معارض الدفاع تعد سوقاً تجارية عالمية متخصصة في الأسلحة والتقنية والمعدات العسكرية، وتشمل المنتجات البنادق والذخائر والصواريخ والطائرات العسكرية والمركبات العسكرية والسفن والأنظمة الإلكترونية .

وأضاف أن المعرض يقدم أحدث التقنيات والأسلحة والمركبات العسكرية، كما تتنوع العروض الموجودة من عروض في القاعات، وعروض ميدانية للمركبات البرية والبحرية، وعروض ثابتة للسفن والغواصات