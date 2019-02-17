شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقتل العشرات من المليشيا بغارات للتحالف في مناطق حجور بحجة والان مع التفاصيل

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 17 شباط، 2019، سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات للمتمردين الحوثيين في مناطق حجور بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"اليمن العربي" إن تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيا في منطقة الحجوج بكُشر تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن الغارات التي تزامنت مع تحليق مكثف في أجواء مناطق المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي مليشيا الحوثي.

وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت أيضا عن تدمير آليات عسكرية كانت المليشيا قد استقدمتها من محافظة عمران لاقتحام مناطق القبائل.

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ولفتت المصادر إلى أن التحليق في أجواء مناطق المواجهات بين المليشيا والقبائل مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

وفشلت المليشيا، حتى اليوم، في اقتحام المناطق التي يتحصن فيها مسلحو قبائل حجور بعد مرور نحو شهر على المواجهات.

ويوم أمس الأول أعلنت قوات الشرعية بدء عملية عسكرية لتحرير حجة بالكامل وفك الحصار عن حجور.