شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال السيد السقاف عندما كرمه رئيس المجلس الإنتقالي بالمكلا؟ والان مع التفاصيل

دشنت الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، صباح السبت، دورتها الثانية بمجموعة صالات مكة في مدينة المكلا بساحل محافظة حضرموت

وكرّم القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الباحث والمؤرخ الحضرمي المشهور جعفر بن محمد السقّاف الذي امدّه الله بالعمر الطويل والذي جاوز الـ100 عام ، قضى معظمه في خدمة البحث التاريخ والتحقيق .

ومنح رئيس المجلس الإنتقالي المؤرخ الحضرمي السقاف وسام المجلس تقديرا وعرفانا بالدور العلمي والوطني الذي اضطلع به الحبيب السقّاف .

ونظيرا لتكريمه، أهدى العلّامة السقّاف المجلس الانتقالي 11 مؤلفا من انتاجه عرفانا وتقديرا للفتة قيادة المجلس تجاهه.

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وعقب التكريم ألقى العلّامة السقاف كلمة قصيرة ارتجالا.. ينشرها 'اليمن العربي':

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تكرّم علينا وأنعم بالوصول إلى هذه البلاد الطيبة .. الطب أهلها .. أمّنا المكلا ... لحضو اجتماع المجلس الانتقالي . نحن منتظرين المستقبل الافضل لهذه البلاد .. ويسرّني أن أقدّم من أعماق قلبي شكري للمجلس الإنتقالي على هذا التكريم وهذه الحفاوة . وبهذه المناسبة أهدي المجلس 11 من مؤلفاتي ومصنفاتي التي اركت بها في أكثر من مؤتمر علمي في كثير من البلدان .

وارجو من المولى الذي أطال عمري وأنا في رحلة المائة عام ، أن يطيل أعماركم في خير وعافية وأن يمنح الجميع من العقول أوفرها ، ومن الأذهان اصفاها ، ومن الأعمال أزكاها ، ومن الأخلاق أطيبها ، ومن الدنيا خيرها ، ومن الاآخرة نعيمها ، وأن يمنح الجميع طول العمر في طاعة الله ورضاه ..

وآخر دعوانا إن الحمد الله رب العالمين