شكرا لقرائتكم خبر عن قياديان جنوبيان: انعقاد الجمعية الوطنية له دلالات تاريخية ويعكس مكانة حضرموت والان مع التفاصيل

اعتبر قياديان جنوبيان، أن انعقاد اعمال الدورة الثانية للجميعة الجنوبية بحضرموت يعكس المكانة التي تحظى بها حضرموت، وله دلالات تاريخية عظيمة.

وقال سالم ثابت العولقي ، الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي ،إن انعقاد أعمال الدورة الثانية للجمعية الوطنية الجنوبية في حضرموت، يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها المحافظة باعتبارها عمقاً استراتيجياً للمشروع الوطني الجنوبي.

وأضاف العولقي في تصريحات له ، إن انعقاد الجمعية الوطنية الجنوبية في المكلا تمثل رسالة دعم واضحة لأبناء محافظة حضرموت في مختلف المجالات التنموية والأمنية والعسكرية، مؤكداً على أنها دافعاَ قوياً للقضاء على الإرهاب و العبث الذي يرتكب بمديريات الوادي.

وكانت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عقدت أمس السبت، دورتها الثانية ،في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي.

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من جانبه، أكد السفير قاسم عسكر، عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية أن انعقاد الدورة الثانية للجمعية له دلالات تاريخية عظيمة جداً اذ تجسد روح التلاحم الوطني العظيم، لكل أبناء الجنوب من باب المندب إلى المهرة إلى سقطرى إلى كل ذرة في الارض الجنوبية.

وأكد عسكر أن انعقاد الدورة في المكلا يعمق تماسك النسيج الاجتماعي الوطني الجنوبي، ويمثل معاني تاريخية وثقافية ووطنية لها أبعادها المختلفة في كل الاتجاهات .

واعتبر السفير عسكر أن إقامة الدورة الثانية هنا بحضرموت الأصالة يعد أحد الرسائل الواضحة على تمدد المجلس الانتقالي، على طول الجنوب وعرضه، خاصة بعد الفشل الذريع لعقد جلسة لمجلس نواب ماسمي بالشرعية في الجنوب ويعكس قوة وإرادة أبناء الجنوب وتلاحمهم مع قيادتهم في المجلس الانتقالي على أي شبر من ارض الجنوب.

وأوضح عسكر أن هذه الدورة أعطت رسالة للمجتمع الدولي والتحالف العربي بأن شعب الجنوب قد عقد العزم على استعادة دولته، وبناء مؤسساته وتحرير وطنه واستقلاله ومستقبله المنشود.