شكرا لقرائتكم خبر عن حملة منع السلاح تواصل مهمتها في مديرية تريم بحضرموت والان مع التفاصيل

واصلت السلطات الأمنية بمدينة تريم حملة منع السلاح، التي أعلنت عنها مطلع العام الجاري في جميع أحياء وضواحي مدينة تريم.

وأكد مدير عام تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي، مواصلة السلطة المحلية بتريم في هذه الحملة التي دشنها مدير عام تريم نهاية العام المنصرم، في خطوة للحد من الجريمة والقضاء عليها.

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كما شدد على ضرورة تبني الجهات الإعلامية بالمديرية، الدور المنوط بها في هذا الحملة وضرورة توعية المواطنين والتنبيه على عواقب حمل السلاح. جاء تنفيذ هذه الحملة من خلال وضع العديد من الحواجز الأمنية لتفتيش المواطنين والعربات للتأكد من نجاح هذه الحملة الأمنية.

وفي ذات السياق أكد المدير العام على أن يكون للأئمة وخطباء المساجد والشخصيات الاجتماعية والثقافية، دورهم في هذه الحملة التي من شأنها أن تثبت لتريم أمنها والتي يقودها أحمد بن محفوظ.

يشار إلى أن مدير عام تريم قد دشن حملة منع حمل السلاح نهاية السنة الماضية.