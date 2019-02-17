طهران تستدعي سفيرة باكستان وتسلمها مذكرة احتجاج إثر هجوم زاهدان

الخليج 365/ بغداداستدعت الخارجية الإيرانية، الاحد، السفيرة الباكستانية في طهران وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية هجوم زاهدان "الارهابي" الذي استهدف جنودا إيرانيين قرب منطقة سيستان بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية، أبلغ سفيرة باكستان لدى إيران السيدة رفعت مسعود، "احتجاج طهران على ازدياد العمليات الإرهابية ضد إيران انطلاقا من باكستان".



وأضاف: "تم إبلاغ السفيرة الباكستانية بضرورة تصدي الحكومة والجيش في باكستان بشكل جاد وحازم ضد قواعد وأنشطة الجماعات الإرهابية المنتشرة على الجانب الباكستاني من الحدود مع إيران".

كما طالب قاسمي، "الحكومة الباكستانية بإجراءات سريعة وعاجلة للتعرف على منفذي هجوم زاهدان واعتقالهم"، مشيرا إلى أنه "على باكستان ألا تسمح للجماعات الإرهابية بشن عمليات إرهابية وغير إنسانية تتسبب في زعزعة أمن إيران وتضرب الثقة بين البلدين".