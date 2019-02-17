رئيس وزراء باكستان عن زيارة ولي العهد السعودي: ستذهب بالتعاون إلى آفاق أرحب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تُعد تعبيرا واضحا عن العلاقات القوية بين البلدين، مشيرا إلى تطابق مواقف الرياض وإسلام آباد حول الأمن الإقليمي والعالمي.

ويبدأ الأمير محمد بن سلمان جولة آسيوية، الأحد، تنطلق من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أولى محطات جولته التي تشمل أيضاً الهند والصين، وتهدف إلى تعزيز أهداف رؤية "السعودية 2030".

وأضاف عمران، خان في حوار مع صحيفتي "عكاظ" و"سعودي جازيت" بهذه المناسبة، أن العلاقات الوثيقة بين البلدين تمتد إلى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وأن الزيارة المرتقبة ستذهب بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين إلى آفاق أرحب، مشيدا بالدعم السعودي المستمر لبلاده.

وجدد رئيس الوزراء الباكستاني موقف بلاده الداعم لأمن المملكة العربية السعودية، قائلا: "لن نسمح لأي شخص بمهاجمة المملكة"، وسوف تقف باكستان دائما مع السعودية في حال واجهت أي تهديد لأمنها وسيادتها.





وحول القضايا التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة، أكد عمران خان أنه ستتم مناقشة جميع الجوانب الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون في السلام والاستقرار الإقليميين، خاصة ما يتعلق بقضايا الأمة الإسلامية.

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وتابع: "أما في المجال الدبلوماسي يمكن للدولتين أن تتكاتفا لدفع المجتمع الدولي من أجل تطبيق حلول سلمية للنزاعات الدائمة في فلسطين وكشمير"، مشيرا إلى أن الزيارة ستكون فرصة لمناقشة القضايا الأمنية والإقليمية العالمية، وأن البلدين يمكن أن يمارسا تأثيرهما في تسهيل عملية السلام في أفغانستان.





واستعداداً لوصوله المرتقب على رأس وفد سعودي رفيع المستوى إلى إسلام آباد؛ تشهد العاصمة الباكستانية مظاهر احتفالية، ترحيباً بالزيارة التاريخية التي من المنتظر أن تشهد توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون مهمة بين البلدين.

وخلال الزيارة، سيعقد ولي العهد السعودي لقاءات مع الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد، كما سيناقش مع وفد من مجلس الشيوخ الباكستاني سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.



