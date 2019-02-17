شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إسماعيل نصر الدين: الرئيس وجه عددا من الرسائل للعالم بميونخ أبرزها مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر ميونيخ للأمن جاءت إيجابية، حيث نجح فى استثمار مشاركته فى المؤتمر لتحقيق عدد كبير من المكاسب من خلال دعوته للاستثمار داخل القارة السمراء.

وأضاف نصر الدين فى بيان له اليوم، أن هناك عدد من الملفات التى طرحها الرئيس خلال كلمته والتى يحرص دائما على التركيز عليها وهى القضايا الإقليمية والدولية والرؤى والحلول الواقعية للمشكلات والأزمات والقضية الفلسطينية، وسعى مصر الدائم للتوصل لحلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وتأكيده على احترام سيادة الدول على أراضيها وجهود مصر فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

واستطرد النائب أن الرئيس وجه عددا من الرسائل وهى ضرورة مواجهة الإرهاب ومواجهة الخطاب المتطرف فى المنطقة، ودعوته الدائمة للتكاتف من أجل مواجهة الإرهاب الذى أصبح ظاهرة فى مختلف دول العالم، ومواجهة الدول التى ترعى هذه الجماعات الإرهابية لبث الفتن فى المجتمع .

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