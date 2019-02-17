ماي ستتحدث إلى قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستتحدث "في الأيام المقبلة" إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد وجهت رسالة إلى أعضاء البرلمان البريطاني للدعوة إلى الوحدة في مسألة بريكست. وأشارت ماي في الرسالة التي نشرت رئاسة الحكومة البريطانية فقرات منها، الى انها تدعو حزبها المحافظ إلى "تجاوز ما يؤدي إلى انقسامه". ولفتت الى ان المسؤولين المحافظين يجب أن يضحوا "بأفضلياتهم الشخصية" من أجل "الخدمة العليا للمصلحة الوطنية".
وكان البرلمانيون البريطانيون رفضوا الخميس مذكرة دعم لجهود ماي من أجل التوصل إلى تعديلات في الاتفاق حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بعدما امتنع عدد من أعضاء حزبها عن التصويت حولها.
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