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الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الباكستاني في طهران بسبب تفجير زاهدان

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استدعت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ السفير الباكستاني في ​طهران​ وسلمته مذكرة احتجاج بسبب ​تفجير​ زاهدان الذي استهدف الحري الثوري الإيراني.

وكان المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة ال​ايران​ية ​اللواء​ ​يحيى صفوي قد أكد على​ "ضرورة ان تتحمل الحكومة الباكستان​ية وجهاز المخابرات الباكستانية ISI مسؤوليتهما بشأن هجوم زاهدان الارهابي"، مشدداً على "ضرورة ان تتحمل الحكومة والاستخبارات الباكستانية مسؤوليتهما تجاه الحكومة والشعب الايراني و​الحرس الثوري​".

يذكر أن تفجيرا استهدف حافلة تقل عناصر من الحرس الثوري في مدينة زهدان بمحافظة بلوشستان جنوب شرق إيران أدى إلى مقتل 27 شخصا واصابة 20 آخرين. فيما أعلنت جماعة "جيش العدل" عن تبنيها للهجوم على القافلة.

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