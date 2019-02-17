أمطار متقطّعة غدا وتتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع الـ 1100 متر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يخف تأثير المنخفض جوّي الذي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا ابتداء من مساء هذا اليوم .

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ ، تتساقط ​أمطار​ متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية حيث تخف حدتها في الفترة المسائية كما تتساقط ​الثلوج​ اعتبارا من 900 متر. يتكون طبقات من ​الضباب​ على المرتفعات و نحذر من تشكل الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الإثنين: غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متقطّعة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع الـ 1100 متر. تنحسر ​الامطار​ في الفترة ما بين ليل الاثنين/فجر الثلاثاء و نحذر من تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل بدرجات حرارة ، كما يتشكّل الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1000 م خلال اللّيل وساعات الصباح الأولى. مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.