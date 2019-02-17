أمطار متقطّعة غدا وتتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع الـ 1100 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية نشرة الطقس الصباحية ان يخف تأثير المنخفض جوّي الذي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا ابتداء من مساء هذا اليوم .
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية حيث تخف حدتها في الفترة المسائية كما تتساقط الثلوج اعتبارا من 900 متر. يتكون طبقات من الضباب على المرتفعات و نحذر من تشكل الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
الإثنين: غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متقطّعة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع الـ 1100 متر. تنحسر الامطار في الفترة ما بين ليل الاثنين/فجر الثلاثاء و نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
الثلاثاء: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل بدرجات حرارة ، كما يتشكّل الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1000 م خلال اللّيل وساعات الصباح الأولى. مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
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